José Pereira: "Suspensão dos campeonatos era o que se impunha"

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, elogia, em Bola Branca, a decisão da Liga Portugal de suspender os campeonatos profissionais de futebol por tempo indeterminado.

"A saúde está primeiro. A situação estava resolvida para os adeptos, mas não estava acautelada para os profissionais de futebol. Há alguns exemplos de equipas internacionais, que são superiormente orientados com departamentos médicos excelentes e que as coisas aconteceram. Se acontecem nesses clubes também podem acontecer nos nossos. Assim, foi salvaguarda a saúde dos nossos atletas, dos nossos treinadores e dos nossos dirigentes, e era algo que se impunha",afirma.

A suspensão dos campeonatos não tem data definida para o terminus. José Pereira antevê dificuldades na conclusão dos campeonatos.

"Vai criar algumas dificuldades e problemas na resolução do campeonato. No que vai acontecer a jogadores e treinadores que acabem contrato, é uma questão que vai surgir, e que terá ser de resolvida de acordo com os interesses de todas as partes. Se o tempo de alargar não vai ser de fácil resolução", conclui.