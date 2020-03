Jogadores entraram em pânico com relatos confirmados de COVID-19 no desporto

Joaquim Evangelista afirma que os jogadores ficaram em "pânico" com os recentes desenvolvimentos do surto epidémico de coronavírus em Portugal e no resto do mundo.

Em declarações a Bola Branca, o presidente do Sindicato dos Jogadores confirma que a existência dos primeiros casos confirmados no desporto de alta competição precipitaram a decisão "unânime" dos capitães das equipas da primeira e da segunda ligas em apelar à suspensão imediata dos campeonatos.

"Os jogadores já estavam preocupados, mas ficaram em pânico a partir do momento em que houve jogadores infetados na Juventus [caso de Rugani], na NBA [casos de Rudy Gobert e, agora, de Donovan Mitchell] e no Real Madrid [equipa de basquetebol]", esclarece Evangelista.



Joaquim Evangelista refere que interpelou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, com a posição do Sindicato de Jogadores e dos capitães de equipa em relação a esta matéria e que contou com a rápida intervenção do organismo que tutela o futebol nacional e da Liga de Portugal.

"Depois de consultar os clubes, a Liga decidiu cancelar as competições por tempo indeterminado", sublinha.

Elevado grau de contágio era a maior preocupação dos atletas

Joaquim Evangelista realça que a maior preocupação dos jogadores estava no facto de serem potenciais veículos transmissores do coronavírus para os seus familiares e amigos próximos e, assim, colocarem em causa "os seus filhos, cônjuges e pais".



O presidente do Sindicato de Jogadores não tem dúvidas de que a decisão tomada foi a mais adequada face ao panorama atual do surto epidémico.



"Atendendo ao que se tem passado nos outros países e face à evolução [da situação], acho que, para defesa da saúde dos atletas, do desporto e do país, esta decisão é acertada", termina.