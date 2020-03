Greve dos jogadores do Aves devido a salários em atraso

Os jogadores do Desportivo das Aves estão em greve e não treinaram, esta manhã. Medida de protesto do plantel que está com dois meses de salários em atraso. Ainda não receberam em 2020. Ao que a Renascença apurou, não está em causa a presença no jogo o Belenenses SAD, marcado para domingo, às 15h00.

Na última posição do campeonato, o clube atravessa, também, uma crise a nível diretivo, com a gestão da SAD a ser colocada em causa. Esta manhã não houve treino. Sem os salários de janeiro e fevereiro, os jogadores fizeram greve.

Os jogadores receberam o mês de dezembro em fevereiro, mas de lá para cá não houve mais pagamentos. Os clubes da Liga estão sujeitos a um controlo financeiro periódico e o próxima data para apresentação de documentação regularizada é 15 de março. Todos os clubes terão de comprovar ter salários pagos até fevereiro. Caso tal não seja respeitado, os clubes têm 15 dias para regularizar a situação.

Em caso de incumprimento, as equipas pode ser penalizados com a subtração de pontos.