Árbitros aprovam paragem dos campeonatos

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, dá os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga Portugal por terem suspendido as competições. Em declarações a Bola Branca, assegura que esta "é uma medida apoiada desde a primeira hora" pelos árbitros.

Luciano Gonçalves sublinha "a coerência e a responsabilidade" demonstrada pelos organismos que tutelam o futebol português e acrescenta que esta tomada de posição "é um exemplo para a sociedade".

Com as competições suspensas, o dirigente garante que as equipas de arbitragem não vão parar. No entanto, explica que, atendendo às recomendações da Direção Geral de Saúde, a APAF "desaconselhou treinos e formação em grupo", mas incentivou os agentes "a manterem a forma", para retomarem com normalidade a competição quando esta voltar a ser autorizada.