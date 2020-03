Agdon eleito melhor jogador do mês da II Liga

Agdon, ponta-de-lança da UD Oliveirense, foi eleito o melhor jogador da II Liga de fevereiro, um prémio escolhido pelos treinadores da divisão.

No período em questão, o brasileiro de 27 anos apontou quatro golos em igual número de jogos.



Na segunda posição ficou Ryan Gauld, do Farense, com 24,07%, tendo Brayan Riascos, do Nacional, completado o pódio com 15,74%.

Agdon disputa a sua segunda temporada na Oliveirense e soma 13 golos esta época. Passou ainda pelo Merelinense e Braga B.