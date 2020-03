UEFA vai suspender Liga dos Campeões e Liga Europa

A UEFA vai suspender a Liga dos Campeões e a Liga Europa, segundo avança o jornal espanhol "As", esta quinta-feira.

De acordo com a referida fonte, a UEFA comunicará a decisão em breve, face ao surto pandémico de coronavírus, que já afeta clubes de futebol envolvidos nas competições europeias, como Real Madrid e Juventus.

Esta semana, já se disputaram quatro jogos da Liga dos Campeões, sendo que o Valência-Atalanta e o Paris Saint-Germain Dortmund realizaram-se à porta fechada, ao contrário do Liverpool-Atlético de Madrid e do Leipzig-Tottenham. Resta disputar-se, na próxima semana, os jogos Barcelona-Nápoles, Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid e Bayern Munique-Chelsea.

No que toca à Liga Europa, a UEFA já se viu obrigada a adiar o Sevilha-Roma e o Inter de Milão-Getafe, devido às restrições impostas, pelo Governo espanhol, às viagens entre Espanha e Itália.

Em equação está, ainda, o adiamento do Euro 2020 para o verão de 2021. Adianta aquele jornal que falta apenas que o presidente da EUFA, Aleksander Ceferin, "reconheça a única solução possível".

Ainda segundo o "As", as cinco Ligas de topo da Europa (Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha) reuniram, por videoconferência, com o diretor das competições da UEFA, Giorgio Marchetti, para resolver o colapso que a suspensão da Liga dos Campeões e da Liga Europa suporia para o calendário.

Na Juventus, Rugani está infetado com coronavírus e os treinos da equipa principal estão suspensos. No Real Madrid, um elemento da equipa de basquetebol testou positivo, o que obrigou, também, a equipa de basquetebol a entrar em quarentena.

Os campeonatos italiano e espanhol estão suspensos. Em França, Alemanha e Portugal, os jogos vão ser disputados à porta fechada.

Coronavírus em Portugal





Esta quinta-feira, subiu para 78 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 637 casos suspeitos, desde o início da pandemia, 133 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.