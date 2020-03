Real Madrid em quarentena após caso de coronavírus na equipa de basquetebol

O Real Madrid colocou a equipa de futebol e basquetebol em quarentena, depois de um jogador da formação de basquetebol ter acusado positivo para o vírus Covid-19, segundo escreve o jornal "Marca".

Depois de ter sido conhecido o resultado do teste, todos os membros foram evacuados de emergência do centro de treinos de Valdebebas. O treino da equipa de futebol, marcado para as 11h00, foi cancelado.

Apesar do caso ser na equipa de basquetebol, o jornal descreve que há zonas comuns no centro de treinos.

O Real Madrid tem jogo marcado para sexta-feira, às 20h00, em casa, contra o Eibar, à porta fechada.