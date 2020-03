Espanha cancela amigável com Holanda devido ao coronavírus

A Federação Espanhola de Futebol anunciou, esta quinta-feira, o cancelamento do jogo particular da sua seleção principal com a Holanda, que ia realizar-se a 29 de março, devido ao surto do novo coronavírus.

O encontro, agendado para a Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, ia servir de preparação para o Euro 2020, que pode nem vir a realizar-se. Em comunicado, a Federação espanhola assume que o cancelamento serviu como "medida preventiva ante o avanço" da doença Covid-19.

Em Espanha, o futebol está todo parado, desde a manhã desta quinta-feira. A Liga e a Federação suspenderam as próximas duas jornadas do campeonato, depois de ter sido decretada quarentena no Real Madrid.