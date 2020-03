Coronavírus. Copa América pode ser adiada

O ministro colombiano do Desporto admite adiar a Copa América.

“A indicação que temos é que depende do que aconteça com o Europeu. Se o Euro for adiado, é seguro que façam o mesmo com a Copa América”, referiu Ernesto Lucena.

A prova está marcada para a Colômbia e a Argentina e a Conmebol aguarda resposta da FIFA.

“Não tivemos qualquer informação oficial sobre a Copa América, onde o regulador é a Conmebol, mas sabemos que eles estão à espera da decisão da FIFA sobre o Europeu”, acrescentou.