Campeonato espanhol suspende próximas duas jornadas

A primeira e segunda divisão do futebol espanhol suspendeu as próximas duas jornadas, devido ao coronavírus e ao mais recente caso positivo do vírus Covid-19 no centro de treinos do Real Madrid.

Depois de ter sido anunciado que as próximas duas jornadas seriam disputadas à porta fechada, o comité formado por Federação Espanhola, Liga e sindicato de jogadores decidiu agravar a medida e adiar as partidas.

"Depois dos acontecimentos desta manhã, em elação à quarentena no Real Madrid e aos possíveis casos noutros clubes, a La Liga considera que se deve avançar para a próxima fase do protocolo de autação contra o Covid-19. Pelo menos as próximas duas jornadas estão suspensas", pode ler-se, no comunicado da La Liga.