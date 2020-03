12 horas de Sebring adiadas para novembro

A Associação Internacional de Automobilismo adiou, esta quinta-feira, as 12 Horas de Sebring, do Campeonato IMSA, campeonato de resistência norte-americano, para os dias 11 a 14 de novembro.

A prova estava marcada para 18 a 21 de março, contudo, face às restrições impostas pelos Estados Unidos à entrada de pessoas vindas da Europa, devido à pandemia de coronavírus, foi adiada.

As 12 Horas de Sebring são, juntamente com as 24 Horas de Daytona, o ícone da resistência norte-americana. Os portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque foram terceiros na edição do ano passado, 2019.