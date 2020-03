Coronavírus. Hotelaria estima perda de receitas entre 30% e 50%

A estimativa aponta para uma perda entre 4,4 e 7,3 milhões de dormidas durante o mesmo período – e isto ainda sem efeitos do anúncio do Presidente dos EUA, Donald Trump, que na quarta-feira anunciou a suspensão dos voos oriundos de todos os Estados-membros da União Europeia.





Num cenário mais positivo, com perdas de 30% das receitas internacionais na hotelaria, as perdas estimadas são de 500 milhões de euros. Já num cenário de queda de 50% nas receitas internacionais, as perdas poderão ser de 800 milhões de euros até dia 30 de junho.

Muitos têm sido os eventos a serem cancelados desde o início de março, altura em que apareceu o primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Portugal.

Nesta altura, existem 78 casos confirmados, dos quais 69 estão internados.