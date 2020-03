Rondas de Elite de sub-17 e sub-19 adiadas

A UEFA adiou as Rondas de Elite destinadas às seleções de sub-17 e sub-19 masculinas e femininas de acesso aos respetivos Europeus, por causa da pandemia de coronavírus.

Os jogos estavam marcados para o período de 14 de março a 14 de abril.

Para a Ronda de Elite de sub-17 masculinos, Portugal está inserido no grupo 5, com Áustria (anfitriã), Holanda (bicampeã) e Alemanha. Os sub-19 estão no grupo 6, com Turquia, Croácia (anfitriã) e Eslováquia.

Quanto à Ronda de Elite de sub-17 femininos, a seleção disputará, em casa, o grupo 2, com Espanha, Eslovénia e Turquia. As sub-19 (anfitriãs) estão no grupo 5, com França (campeã), Itália e Bósnia-Herzegovina.