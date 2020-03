Gilberto Madaíl admite que adiamento do Euro 2020 irá gerar "grande confusão" nos calendários

Gilberto Madaíl admite a hipótese de o Euro 2020 poder ser adiado para o próximo ano em função do atual panorama do surto epidémico de coronavírus. Uma hipótese que, na opinião do antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a concretizar-se irá "gerar um grande confusão".

"Para as Federações nacionais, a adaptação dos calendários terá grandes implicações no desenvolvimento do futebol em cada área federativa", explica Gilberto Madaíl, em entrevista à Renascença, sem deixar de referir que espera que esta crise de saúde pública esteja debelada antes da chegada à altura de tomada de decisões mais drásticas.



O antigo dirigente da FPF considera que seria complicado gerir a organização de um Campeonato da Europa em 2021, uma vez que este iria acontecer "em cima do Mundial". Contudo, Madaíl realça também que o caráter inédito da situação torna difícil definir uma linha de atuação para as entidades responsáveis.