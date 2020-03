Fechar as portas sem correr os taipais

Claro que há factos relevantes na atividade desportiva deste começo de semana. Desde logo o regresso da Liga dos Campeões Europeus marcado fortemente pelo afastamento da competição da equipa comandada por José Mourinho, ficando apenas por se saber que consequências advirão de tão desastrosa participação.

Do mesmo modo, e ainda no tocante à Champions, o embate de logo à noite em Liverpool, onde o Atlético de Madrid vai lutar pela sua sobrevivência na prova. Partindo em vantagem para o jogo, ainda que escassa, e dada a fragilidade aparente na equipa de Klopp, a reaparição de João Félix pode vir a tornar-se num bom tema para o resto da semana.

Para além disto, e de mais um punhado de questões pouco relevantes, são os efeitos do Coronavírus que absorvem todas as preocupações, também da atualidade desportiva.

Numa medida esperada, Portugal alinhou pela Europa e tomou a decisão de realizar à porta fechada todos os jogos dos campeonatos profissionais.

Numa altura em que essas provas entram em fase de decisão, a medida pode originar grandes perturbações de ordem diversa. De forma célere, já ficou assente, sem surpresa, quem poderá estar nos jogos que vão ter lugar já no próximo fim-de-semana. Um número restrito, compreensivelmente.

Quanto aos prejuízos, são vários, em especial de ordem económica. E atingindo, sobretudo, os clubes de menor dimensão que estariam à espera das receitas nos desafios nos seus estádios frente às equipas grandes, sempre o salvatério financeiro da maior parte deles.

Veremos por quanto tempo vai ser necessário continuar com as medidas agora adotadas.

As datas começam a escassear e, não se pode esquecer, temos no horizonte o Campeonato da Europa, com o risco de não ser possível concretizar.