Trio continua de baixa nos treinos do FC Porto

O FC Porto deu seguimento, esta quarta-feira, à preparação para a deslocação ao terreno do Famalicão, a contar para a 25.ª jornada do campeonato, com as mesmas três baixas do arranque.

No boletim clínico, continuam a figurar os nomes de Zé Luís (treino condicionado e ginásio), e Vítor Ferreira e Luis Díaz (tratamento e ginásio).

A equipa de Sérgio Conceição volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, no Olival.

O Famalicão-FC Porto, que se realiza à porta fechada, está marcado para domingo, às 20h00. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.