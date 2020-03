Coronavírus. FC Porto pede "comportamento cívico exemplar" aos adeptos

O FC Porto pediu aos adeptos, esta quarta-feira, que se comportem de forma "exemplar" e sigam as indicações da Direção-Geral da Saúde, a propósito da deslocação a Famalicão, para a 25.ª jornada do campeonato, face aos riscos de propagação do novo coronavírus.

Em comunicado, o clube salienta que "é de extrema importância a adoção de um comportamento cívico exemplar perante a situação atual, seja qual for o contexto", pelo que deve ser evitada "a aglomeração massiva de pessoas, seja no exterior do estádio em Famalicão, seja noutros recintos desportivos ou noutros locais, de modo a precaver a propagação do vírus".

O FC Porto salienta que os jogadores "conhecem perfeitamente o carinho e a paixão dos adeptos". Contudo, salienta que, neste momento, "é fundamental conter a propagação deste vírus e contribuir decisivamente para o restabelecimento da normalidade, para o bem de todos".



O Famalicão-FC Porto, que se realiza à porta fechada, está marcado para domingo, às 20h00. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.