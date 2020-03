Alex Telles foi o melhor de fevereiro para os jogadores

Alex Telles foi eleito o melhor jogador do campeonato em fevereiro, para o Sindicato dos Jogadores.

O lateral-esquerdo do FC Porto reuniu 18,83% dos votos, contra os 16,07% de Fábio Abreu, do Moreirense, e os 11,29% de Sérgio Oliveira, também do FC Porto.

Em fevereiro, Alex Telles marcou três golos em quatro jogos, tendo sido decisivo para a subida do FC Porto à liderança da I Liga.

A votação foi levada a cabo junto dos três diários desportivos, e de uma comissão nomeada pelo Sindicato formada por ex-jogadores.