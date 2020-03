A direita sentada numa sala à procura de um líder com Pedro Passos Coelho na primeira fila

Não há dúvidas, à direita, de que é preciso mudar. A dúvida é que a direita portuguesa não parece disponível, nesta altura, para se entender. Seguramente não está preparada para ser mais do que a chamada "família não socialista" e passar a ser um corpo único, federado, alinhado.

Miguel Morgado, do PSD, ex-assessor político de Pedro Passos Coelho, resumiu a certa altura o debate que juntou ainda André Ventura, do Chega, e João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal: o momento atual é de fragmentação, com as novas lideranças a quererem diferenciar-se, caso do CDS, com a novidade de outros dois partidos à direita, que pela primeira vez elegeram um deputado nas últimas eleições, e com um PSD, que sempre foi o partido onde cabiam várias direitas, pouco disponível para ser essa "casa comum" e a encostar ao centro.

O debate foi descontraído e cheio de "picardias" bem-humoradas, mas a verdade é que direita não se entende sobre a forma de voltar ao poder. O Chega defendeu que é preciso entrar nos terrenos da esquerda e da extrema-esquerda, com "pragmatismo", indo ao encontro das pessoas e das suas preocupações. "Ir aonde lhes dóis mais", disse André Ventura, com a promessa de não abandonar a liderança do Chega até deixar o PCP sem saber o que lhe aconteceu: que "país maravilhoso vamos ter", exclamou, prometendo que vai conquistar terreno à esquerda no Alentejo, Ribatejo e interior norte.

Foi com Passos Coelho que André Ventura diz ter aprendido esse pragmatismo, lembrando o caso da campanha autárquica de 2017 quando disse, em entrevista ao Sol, que os ciganos viviam quase exclusivamente de subsídios estatais. O CDS retirou o apoio à sua candidatura à câmara de Loures, Passos manteve. E esse foi o segundo aplauso do dia para o antigo primeiro-ministro (Paulo Portas já o tinha saudado de manhã, na sua intervenção).

João Cotrim de Figueiredo defende outro caminho, diz que será mais longo, mas exclui levar a Iniciativa Liberal por atalhos que não mudam a estrutura social do país. Indo pelo caminho trilhado pelo Chega, daqui a 10 anos não teríamos um país menos estatista, diz, recusando "saltar da panela para uma frigideira", usando meios iguais ou piores do que os que a esquerda usa.

Antes, já Miguel Morgado, orador principal do painel que refletiu sobre os caminhos da direita, tinha traçado as bases mínimas de entendimento, um projeto de verdadeira mudança, alternativo ao socialismo e estadismo, que não pode ser apenas de continuidade. Mas também não pode ser apenas uma "contra-esquerda”. “Precisamos do contrário da esquerda", avisou. E de uma liderança política que seja intransigente com as lacunas do socialismo, mas sóbria na conduta, gestos e palavras, sem ceder às tentações de pendor emocional" que todos os povos têm.

Parece claro que não estava a pensar em André Ventura. Alguém da plateia perguntou se estava a pensar em Passos Coelho. Risos.

Com o antigo primeiro ministro e ex-líder do PSD na primeira fila, Miguel Morgado garantiu que não estava a colocar Passos em lado nenhum. Um aparte de João Cotrim de Figueiredo desmentia-o: "Ai estás, estás."

Miguel Morgado disse que não podia encaixar-se um perfil geral em ninguém, mas deixou uma certeza: isto não é para todos. Recusou ele próprio ter esse perfil e tão pouco o reconhece nos colegas de painel. "Eu não estou à altura e eles também não estão, podem vir a estar mas não estão", disse referindo-se a André Ventura e João Cotrim de Figueiredo.

Pedro Passos Coelho nada disse, apenas assistiu.