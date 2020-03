"Sinto-me perdida". Há portugueses a não conseguir voltar de Itália por causa do coronavírus

O primeiro-ministro garantiu todo o apoio do Estado aos portugueses que estão no estrangeiro, mas a estudante Margarida Vieira Lourenço, uma portuguesa a frequentar a Universidade de Roma ao abrigo do programa Erasmus, queixa-se da falta de apoio por parte da embaixada portuguesa.

Alguns estudantes portugueses ainda conseguiram regressar de Itália mais cedo do que estava previsto, mas com o apelo à “tranquilidade” das autoridades de saúde italianas, outros por lá foram ficando, como aconteceu com Margarida.

A estudante de Ciência Política do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) está na Universidade "La Sapienza", em Roma, há cerca de um mês, ao abrigo do programa Erasmus. Tinha bilhete de regresso para esta quarta-feira, mas depois de o Governo português ter cancelado todas as viagens de ida e volta para Itália, sente-se “perdida”.

“Mandei um e-mail ao consulado, mas eles responderam-me com um e-mail ‘tipo’ que não me ajudou. Tinha o meu voo marcado para amanhã porque para mim não fazia sentido ficar aqui com tudo fechado e sem aulas, mas parece que já fui tarde porque os voos foram todos cancelados", descreve.

"Portanto, agora não sei como é que vou sair daqui”, acrescenta.

O regresso a casa não será tanto para “fugir de um vírus”, até porque o Covid-19 também já chegou a Portugal, mas em alturas como estas, conta a portuguesa, procura-se o conforto de casa e tenta evitar-se despesas incomportáveis. A viver num quarto nos arredores da cidade de Roma, é também ao ISCTE que Margarida aponta o dedo. “Estou aqui há três semanas e eles nem sequer me deram a bolsa ainda, nem sei se me vão dar. Estou a usar os recursos financeiros da minha família e a situação está um bocadinho preocupante.”

“Sinto-me um bocado perdida agora, porque não sei como é que hei-de voltar para o meu país”, confessa.