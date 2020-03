Ministra da Saúde diz que Portugal entrará na fase de mitigação. Saiba o que vai mudar

11 mar, 2020 - 15:11 • Sandra Afonso com redação

Na fase de mitigação as cadeias de transmissão já estão estabelecidas, e podem acontecer em ambientes abertos ou fechados. O país passa assim a ter uma epidemia ou pandemia ativa. A ministra da Saúde afirmou esta quarta-feira ser inevitável que Portugal entre "dentro de horas ou dias" na fase de mitigação da doença Covid-19, quando se verifica a transmissão comunitária da infeção. "É inevitável que entremos dentro de horas ou dias" na fase de mitigação, porque "a dinâmica da situação epidemiológica está a ser muito rápida", afirmou Marta Temido na Comissão Parlamentar de Saúde, em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira. Com a mudança de fase de contágio, a Renascença ajuda a perceber quais as principais alterações que essa decisão vai acarretar. O que é a fase de mitigação? Na fase de mitigação já está disseminada a transmissão comunitária do novo coronavírus e já não é possível descobrir a origem das cadeias de transmissão – ou seja, já há casos de Covid-19 já com origem no território nacional.

Podemos então nesse caso falar de uma epidemia ativa? Nesse cenário, chegámos ao nível 3 do sistema de alerta e resposta, onde as cadeias de transmissão já estão estabelecidas, e podem acontecer em ambientes abertos ou fechados. O país passa assim a ter uma epidemia ou pandemia ativa, e as respostas são determinadas pela forma como evolui e estão em permanente atualização, face ao comportamento do vírus. Porque se aciona outro nível e alerta? As medidas de contenção já não chegam, a resposta passa a ser a mitigação dos efeitos do COVID-19 e a diminuição da propagação, com vista a minimizar a mortalidade ou até ao surgimento de uma vacina ou novo tratamento eficaz.