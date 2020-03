General Valença Pinto coordena plano de ação para a profissionalização militar

O antigo chefe de estado maior general das Forças Armadas, o general Valença Pinto, vai coordenar o novo Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar.

Valença Pinto vai chefiar a Comissão de Acompanhamento criada pelo Ministério da Defesa para monitorizar o plano que, segundo o gabinete do ministro João Gomes Cravinho, “visa melhorar a articulação entre todas as entidades responsáveis pela implementação deste plano de valorização da profissão militar, que compreende um conjunto alargado de medidas desenvolvidas em torno de três eixos estratégicos: o recrutamento, a retenção e a reinserção”.

O Ministério da Defesa refere, em comunicado, que “compete ainda à comissão acompanhar e avaliar a implementação do plano, elaborar relatórios trimestrais sobre a execução das medidas e apresentar, anualmente, propostas de atualização e de correção a eventuais constrangimentos identificados na sua implementação”.

Para além do general Valença Pinto, a comissão será composta por um representante do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, um representante de cada um dos chefes dos três ramos das Forças Armadas e ainda por um representante do diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional.