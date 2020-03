Fecho das escolas. “Prefiro ter o meu neto em casa do que nas aulas”

“Acho que as crianças devem manter a distância”, solta uma menina enquanto brinca com as amigas, antes de os pais chegarem para a levar de regresso casa. Enquanto isso, esta tarde, no passeio junto à entrada da escola EB 1 Luz Carnide, em Lisboa, era a possível suspensação das aulas, que dominava todas as conversas. A maioria das pais e avós ouvidos pela Renascença concordavam com o encerramento.

“Espero que as escolas fechem, porque isto está a ser um bocado problemático. Acho que as pessoas estão a ser um bocado irresponsáveis. Não têm cuidados. Não respeitem as outras pessoas”, defende Ilídia Prata, enquanto espera pela hora de saída do neto Manuel, que acontecerá minutos depois às 17h30.

Por essa razão, Ilídia é perentória: “Prefiro ter o meu neto em caso do que na escola, devido à irresponsabilidade das pessoas”.

No entanto, isso não deverá ser o que vai acontecer no imediato. Na noite desta quarta-feira, Graça Freitas disse, em conferência de imprensa depois da reunião do Conselho Nacional de Saúde, que as escolas apenas deverão fechar quando as autoridade de saúde local determinarem. Ou seja, a decisão é manter o estado atual de coisas.

Na escola EB 1 Luz Carnide, onde estudam cerca de 200 meninos, na última semana foram tomadas algumas medidas de prevenção entre as quais, o aumento do número de desinfetantes na escola, multiplicou-se o número de vezes que as mesas, corrimões e maçanetas das portas foram limpas.

A avó de Manuel, que depois de o ir buscar à escola fica com ele em casa até aos pais saírem do trabalho, garante perceber que esta à uma medida complicada porque “é difícil ter miúdos em casa”.

“Eu sou uma privilegiada porque posso ter os meus netos comigo. Compreendo que há muitas pessoas que não têm onde deixar os filhos e os netos. Eu como pessoa com mais idade, sou um grupo de risco”, diz, mas ainda assim prefere ter as crianças da família em casa. Além do menino de oito anos que está ali ao seu lado, tem um outro neto mais novo.