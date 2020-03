É hora de ir aos supermercados? Há um “ligeiro aumento da procura”, mas DGS deixa um apelo: “Não açambarquem”

Na comissão parlamentar de Saúde, onde foi esta terça-feira prestar esclarecimentos sobre a resposta portuguesa ao coronavírus, não foi de nenhum deputado a pergunta em concreto, mas, sim, da própria diretora-geral da Saúde: “Uma coisa que me perguntam muito é se devemos pôr comida em casa ou não?”



E a resposta de Graça Freitas não pode ter sido mais perentória do que foi: “Não açambarquem”. “Não devemos chegar a este ponto. Que cada um de nós recorra à ‘horta’ de um amigo. A última coisa que queremos é que vá toda a gente aos supermercados“, acrescentou.

Mas, afinal, os supermercados começam, ou não, a ter escassez de produtos? Também esta terça-feira, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição reportou um “ligeiro aumento da procura de produtos” associado ao surto do Covid-19, mas garantiu que os supermercados estão a funcionar “com total normalidade”.

“Até ao dia de hoje, quer o consumo, quer o abastecimento de produtos estão a decorrer com total normalidade, não existindo quaisquer limitações na aquisição de produtos. Esta situação é válida quer em loja física, quer nas plataformas online dos nossos associados”, refere, acrescentando que se regista “apenas um ligeiro aumento da procura de produtos”, num “comportamento semelhante ao registado em situações anteriores da mesma natureza”.

No entanto, e apenas “caso se venha a justificar”, a associação garante que as empresas de distribuição “estarão preparadas para evitar perturbações no fornecimento de produtos e bens essenciais, nomeadamente por privilegiarem a produção nacional”.

Por fim, garantindo que “as empresas têm implementados procedimentos e planos de contingência robustos e eficientes”, a APED faz um apelo: “Que se mantenha a tranquilidade e responsabilidade demonstradas pela população até agora”.