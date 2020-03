Coronavírus. Violação das ordens de quarentena pode dar multa e cadeia

O especialista em Direito da Saúde André Dias Pereira defende que não faltam meios legais ao Governo para poder intervir no controlo e propagação do coronavírus. Em última instância, poderá ser decretado o estado de emergência, com base numa situação de calamidade pública, prevista pelo artigo 19º da Constituição.

As multas para quem não cumprir as ordens das autoridades de saúde podem chegar aos dez mil euros , nos casos das pessoas singulares, e para as empresas aos 25 mil euros.

Quem não cumprir uma ordem de confinamento, a pedido pela Direção Geral da Saúde - para estancar a propagação da doença - pode incorrer também em responsabilidade criminal. O artigo 283.º do Código Penal prevê até cinco anos de prisão de punição para quem criar um perigo de "propagar doença contagiosa". Quem o fizer negligentemente arrisca uma pena de três anos.

O especialista Direito da saúde André Dias Pereira explica, no entanto, que “é preciso que a pessoa saiba que está contaminada e que por atos que pratique se prove tem a intenção de propagar a doença”.

O confinamento está previsto na Lei de Bases da Saúde. De acordo com a base 34, “à autoridade de saúde compete a decisão de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, nas situações suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou das comunidades, e na vigilância de saúde no âmbito territorial nacional que derive da circulação de pessoas e bens no tráfego internacional”. Essa autoridade pode “desencadear, de acordo com a Constituição e a lei, o internamento ou a prestação compulsiva de cuidados de saúde a pessoas que, de outro modo, constituam perigo para a saúde pública”, bem como ordenar o “encerramento dos serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública e privada, quando funcionem em condições de risco para a saúde pública”.