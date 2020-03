Coronavírus. Doentes "furam" quarentena e colocam centenas em risco em unidades de saúde

Dias depois, os doentes voltaram a quebrar as ordens das autoridades de saúde, desta vez ao “furar” a quarentena e ao deslocar-se ao centro de saúde, para pedir uma baixa médica.

Foi aqui que Maria João Tiago entrou em cena: a médica foi informada pela administrativa do local onde trabalha, por carta, de que estariam dois casos suspeitos no centro de saúde.

“Atendia sempre um enfermeiro, que dizia que o médico me ia contactar”.

“Não os podia obrigar a ficar no centro de saúde”, diz.

Maria João diz ter procedido à identificação de todos os doentes que estavam na sala de espera e aconselhou-os a ligar para a linha SNS 24. Agora, mais de uma semana depois do primeiro contacto, diz nunca ter recebido o tal contacto do médico de serviço na linha de apoio ao médico. Não sabe se os doentes estariam infetados e se, por isso, infetaram alguém no centro onde trabalha.