António Costa: Encerramento de escolas será avaliado quinta-feira em Conselho de Ministros

O primeiro-ministro refere que o Governo vai adotar a medida que for decidida pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, que está reunido desde as 15h00.

"A discussão sobre o que deve ser encerrado, cada instituição é livre, [mas] do ponto de vista da imposição pelo Governo de uma orientação, só o devemos fazer com base numa informação técnica."

O primeiro-ministro explica que o Governo vai "adotar todas as medida necessárias para cada momento em função do aconselhamento técnico".

A decisão sobre possível encerramento das escolas, por causa do surto do novo coronavírus, foi adiada para quinta-feira, avança o primeiro-ministro.

"Esta noite não vai ser decretado nada, porque haverá a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública, amanhã de manhã haverá a reunião do Conselho de Ministros e serão adoptadas, porventura, as orientações", referiu António Costa, em declarações aos jornalistas em Berlim.

O Governo vai também analisar a situação dos encarregados de educação que terão de ficar em casa com filhos, no caso de as escolas serem encerradas.

Portugal tem 59 casos confirmados de coronavírus, segundo o balanço avançado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

A Organização Mundial de saúde declarou esta quarta-feira a pandemia por causa do novo coronavírus.