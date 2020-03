A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara pandemia por causa do novo coronavírus (Covid-19).

"Estamos nisto juntos e precisamos de fazer o que é certo, com calma", afirma o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus.



Defende que todos os países, em conjunto, podem “mudar o rumo desta pandemia”.



Tedros Ghebreyesus afirma que o número de casos fora da China aumentou 13 vezes nas últimas duas semanas.

A utilização da palavra pandemia é uma descrição para a situação que se vive no mundo, com a doença a espalhar pelos vários continentes, que “não altera o que estamos a fazer”, sublinha.



"Níveis alarmantes de inação" preocupam OMS





A OMS mostra-se "profundamente preocupada" com os níveis "alarmantes" de disseminação e gravidade do coronavírus e com os "níveis alarmantes de inação".