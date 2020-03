Jogos de andebol à porta fechada

A Federação de Andebol de Portugal decidiu realizar “todos os jogos das competições nacionais de seniores masculinos e femininos à porta fechada”, pelo menos, até dia 18.

Estão igualmente suspensas “todas as provas nacionais e regionais dos escalões de formação (…) de 12 de março até 5 de abril”.

Foi ainda criado “um grupo de trabalho de acompanhamento do impacto do Covid-19, que tem vindo a trabalhar nos últimos dias com diversos agentes da modalidade”.

A epidemia de Covid-19, detetada em dezembro na China, já provocou mais de 4.300 mortos. Cerca de 119 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 66 mil recuperaram.

A Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.