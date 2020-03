Celtics asseguram lugar no "play-off" da NBA

Os Boston Celtics venceram os Indiana Pacers, por 111-114, e garantiram, virtualmente, a presença no "play-off" da NBA. Sexta presença consecutiva dos Celtics na fase a eliminar. A equipa ocupa o terceiro lugar da Conferência Este, com 43 vitórias e 21 derrotas, atrás dos Raptors e dos Bucks. A Oeste, os Lakers são a única equipa com presença já garantida no "play-off".

No jogo da última noite, Hayson Tatum (30 pontos) e Gordon Hayward (27 pontos e dez ressaltos) estiveram em destaque. O melghor dos Pacers foi Domantas Sabonis, com 28 pontos, nove ressaltos e oito assistências.

Indiana está dentro da zona de "play-off", no quinto posto da Conferência Este, com 39 vitórias e 26 derrotas.

NBA

Resultados

Indiana Pacers-Boston Celtics, 111-114

Washington Wizards-New York Knicks, 122-115

Chicaco Bulls-Cleveland Cavaliers, 108-103

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves, 117-111

Memphis Grizzlies-Orlando Magic, 115-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks, 119-109

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns, 121-105

Golden State Warriors-LA Clippers, 107-131

LA Lakers-Brooklyn Nets, 102-104