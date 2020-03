Escolas fechadas? Se medida for tomada, vai ser um “teste à sociedade”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o eventual encerramento das escolas públicas será “um teste à sociedade”. A decisão de encerrar ou não devido ao surto de coronavírus deve ser tomada esta quarta-feira.



“Se as autoridades tomarem essa decisão cabe a nós, enquanto sociedade, não olhar apenas para o Estado. Nós, enquanto família e amigos, devemos cuidar das nossas crianças e, muito importante, dos nossos pais”, diz.

“Se eu estou em casa com as minhas filhas, posso ficar com os filhos de um amigo que não pode ficar em casa”, exemplifica.

Já Jacinto Lucas Pires questiona se o eventual encerramento das escolas não dará “lugar a excursões de adolescentes nos centros comerciais”.

“Não sei o que se pior”, questiona o escritor, lembrando que, se existir suspensão das atividades escolares, as crianças são para ficar em casa.