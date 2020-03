Sandro Lima eleito melhor avançado do mês da Liga

Sandro Lima foi eleito o melhor avançado do mês da I Liga de fevereiro, um prémio escolhido pelos 18 técnicos da divisão.

O ponta-de-lança de 29 anos do Gil Vicente amealhou 19,66% dos votos dos treinadores e superou, por muito pouco, Ricardo Horta, do Braga, que somou 18,80% dos votos, e Carlos Vinícius, do Benfica, com 14,53%.

Sandro Lima apontou dois golos em cinco jogos disputados durante o mês de fevereiro. O brasileiro voltou à I Liga esta época, depois de passagens pelo Estoril, Académico de Viseu, Desportivo de Chaves, na II Liga, e Rio Ave, em 2013/14.

No total, leva já 13 golos apontados em 28 jogos e é o melhor marcador da equipa de Vítor Oliveira esta temporada.