José Mota questiona decisão da FPF. "Fator casa é preponderante no desenrolar do jogo"

José Mota afirma, em declarações a Bola Branca, que a decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em fechar os estádios ao público nas competições nacionais pode ser preponderante para o rumo que os jogos afetados podem tomar.

José Mota, de 57 anos, recorre à sua experiência de treinador, à época no Desportivo das Aves, onde esteve num jogo à porta fechada (o Paços de Ferreira-Aves, referente à 1.ª jornada da Taça da Liga da temporada 2018/19, foi jogado sem presença de adeptos devido a um castigo imposto aos pacenses e terminou com um empate a zero), e refere que jogar sem público gera um "sentimento de frustração" nos intervenientes.

A medida tomada pela FPF, em conjunto com a Liga de Portugal, leva José Mota a concluir que, nesta fase final da temporada, esta ação pode ser decisiva para o desfecho das competições.

"O fator casa é um fator preponderante no desenrolar do jogo. E esse fator vem precisamente das bancadas e do público", sustenta o treinador português.

José Mota, que conta já com uma larga carreira nos bancos do futebol nacional, deixa no ar a ideia de que outro tipo de medida devia ter sido adotada, uma vez que, desta forma, os visitantes podem sair beneficiados por não jogarem sob a pressão do público do estádio que visitam: "Não me revejo num futebol sem público. Quando se trata de uma situação deste tipo, podemos aceitar, mas é difícil jogar sem público".

Efeito casa sem efeito e com desmotivação acrescida

Para José Mota, jogar sem adeptos é "desmotivante", tanto para os jogadores como para os próprios treinadores.

"Sentimos que nos falta o fator público, o calor, a emoção, o barulho, que é tudo aquilo que faz com que o próprio jogo tenha mais intensidade e alegria", enumera o treinador português.

O ex-treinador do Chaves refere que este tipo de situações prejudicam o espetáculo. "Olhar para a bancada e ver tudo vazio. Sentimos que nos falta o essencial, que é o calor do jogo", termina.