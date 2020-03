Carvalhal não fará antevisão da receção do Rio Ave ao Paços de Ferreira

O Rio Ave anunciou, esta quarta-feira, que cancelou a conferência de imprensa, marcada para quinta-feira, de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, da 25.ª jornada da I Liga, devido ao surto de coronavírus.

Em comunicado, o clube de Vila do Conde justifica a decisão com as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e com a adoção de "medidas preventivas que restrinjam ao máximo e dentro do possível, todos os aglomerados e contactos não obrigatórios".

Carlos Carvalhal fará a antevisão do jogo em declarações aos meios digitais do clube, que serão publicadas na quinta-feira.

O Rio Ave recebe o Paços de Ferreira na sexta-feira, às 20h30.

Coronavírus em Portugal





Em Portugal, há 41 casos confirmados de infeção por Covid-19.

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.