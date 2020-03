As consequências do novo coronavírus estão em destaque nas bancas, esta quarta-feira. Os três desportivos puxam o tema para manchete.

"Europa tranca a porta", escreve "O Jogo". Campeonatos do velho continente, incluindo Portugal vão jogar-se sem público. UEFA pede a governos que garantam Euro 2020. "Stop", titula o "Record". Coronavírus deixa país e desporto do avesso. Futebol sénior será todo à porta fechada.

"Futebol sem alma", escreve "A Bola". Jogos da próxima jornada serão realizados à porta fechada, devido ao COVID-19. Federação e Liga tomam medida histórica.

No mercado de jogadores, "O Jogo" fala do interesse do Inter em Acuña. Jovane quer autorização para jogar por Portugal. Sporting inscreveu a equipa B. Só regressa em 2021/22.

"O Jogo" garante que a participação do FC Porto na Liga dos Campeões não está em risco. "A Bola" informa que Pedrinho, reforço do Benfica, volta ao Corinthians, onde jogará até ao final da época.

A notícia da eliminação do Tottenham, de Mourinho, da Liga dos Campeões está em destaque nos três desportivos. Lepizig e Atalanta seguem em frente.