Valência com "adepto especial" em jogo à porta fechada

O Valência pode estar a jogar à porta fechada na sequência do surto de Covid-19 mas, na bancada, há pelo menos um lugar que estará sempre ocupado.

O único "adepto" presente no Mestalla, na terça-feira, a "assistir" à partida com a Atalanta, a contar para a Liga dos Campeões, foi Vicent Navarro. Ou melhor, uma estátua do sócio número 18 daquele clube espanhol.

Navarro, conta o Valencia CF, nunca falhou um jogo da sua equipa preferida, mesmo quando perdeu a visão aos 54 anos. A partir daí, continuou a ir a todas as partidas, fazendo-se acompanhar do filho, que lhe relatava o que se passava em campo.

Quando morreu em 2016, o clube decidiu imortalizá-lo, colocando uma estátua de Vicent no lugar 164, fila 15, na tribuna central, que sempre lhe pertencera. A obra, feita em bronze, ficou terminada em 2019.

A homenagem ganhou, esta terça-feira, outros contornos: numa altura em que os adeptos ficam fora dos estádios, Vicent representou os companheiros que não puderam entrar. "No Mestalla a equipa nunca está só. A figura de Vicent Navarro representa os milhares de valencianistas que apoiam de corpo e alma a equipa em todo o planeta", sublinhou o clube.