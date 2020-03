Teste a plantel do Olympiacos dá negativo para o coronavírus

O Olympiacos anunciou, em comunicado, que mais ninguém no clube está infetado com coronavírus, depois da equipa ficado retida no centro de treinos até à realização do teste para despistar o vírus Covid-19.

Os alarmes soaram na Grécia quando Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos, anunciou que estava infetado, nas redes sociais. "O mais recente vírus 'visitou-me' e sinto-me obrigado de informar o público. Sinto-me bem, a tomar todas as medidas necessárias e a seguir as instruções dos médicos", pode ler-se, numa breve nota publicada pelo próprio.

"O Olympiacos informa que depois dos exames médicos necessários a que todos os membros que envolvem a equipa de futebol e direção foram submetidos, todos deram negativo para o vírus Covid-19", comunicou o emblema.

A equipa é orientada pelo português Pedro Martins e conta com Bruno Gaspar, Rúben Semedo, Cafú e José Sá no plantel.

Coronavírus em Portugal

Na terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.



A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.