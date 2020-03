O Boca Juniors, novo campeão argentino, somou terça-feira o primeiro triunfo no Grupo H da Taça Libertadores, ao vencer em casa o Independiente de Medellín por 3-0, liderado por Eduardo Salvio.

Na Bombonera, o ex-jogador do Benfica inaugurou o marcador aos 35 minutos, de cabeça, na antecipação a uma defesa, após centro da esquerda de Fabra, e chegou ao "bis" aos 57, de pé esquerdo, oportuno na área. Foi substituído aos 78.

Antes, aos 72 minutos, o suplente Emanuel Reynoso apontou, de livre direto, o terceiro tento da formação ‘xeneize’, que na primeira jornada tinha empatado a um golo na Venezuela.

Com este triunfo, o Boca Juniors isolou-se no segundo lugar do agrupamento, com quatro pontos, contra seis dos paraguaios de Olímpia, que venceram em casa o Caracas por 3-2, depois de terem estado a perder por 2-1.