PSV anuncia Roger Schmidt para a próxima temporada

O PSV Eindhoven anunciou a contratação do treinador Roger Schmidt, que assume o comando da equipa técnica na próxima temporada.

O emblema holandês está a ter uma temporada para esquecer, depois de ter sido afastado nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e na fase de grupos da Liga Europa. No campeonato, está em quarto lugar, atrás do Feyenoord, AZ Alkmaar e Ajax.

A equipa é atualmente liderada por Ernest Faber, que assumiu o comando técnico da equipa de forma interina depois da saída de Mark van Bommel.

Roger Schmidt, de 52 anos, arrancou a carreira de treinador no Delbrucker, em 2004. Passou pelo Preussen Munster e Paderborn, antes de chamar à atenção no Red Bull Salzburgo, entre 2012 e 2014. Esteve três épocas no Bayer Leverkusen antes de se mudar para a China, onde treinou o Beijing Gouan até ao fim da última temporada.

No PSV Eindhoven, Schmidt assina contrato válido por duas temporadas e mostra-se satisfeito por voltar à Europa.

"Desde a primeira entrevista que fiquei com uma boa sensação em relação ao PSV. Claro que já conhecia o clube, mas não tinha conhecimento da filosofia. O futebol holandês sempre me chamou à atenção e estou entusiasmado para trabalhar neste novo ambiente", disse, em declarações reproduzidas pelo clube.