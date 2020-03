Plantel do Nottingham Forest testa negativo para o coronavírus

Todos os jogadores, "staff" e dirigentes do Nottingham Forest testaram negativo para o coronavírus, depois de se ter sabido que o dono do clube, Evangelos Marinakis (que é presidente do Olympiacos, da Grécia), tinha contraído a doença.

Na passada sexta-feira, Marinakis esteve no City Ground, estádio do Nottingham Forest, a assistir ao jogo com o Millwall. Em comunicado, os ingleses explicam que, poucas horas depois de se saber o diagnóstico do dono do clube, arranjou-se rapidamente testes para todos que tivessem tido contacto com ele. Agora, os resultados deram negativo.

O Nottingham Forest, do segundo escalão inglês, conta com quatro portugueses no plantel: João Carvalho, Tiago Silva, Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo.

Apesar de o vírus ter sido, aparentemente, despistado, o clube inglês garante que se manterá "em diálogo próximo" com as instituições governamentais e autoridades futebolísticas, "para garantir que são tomadas as medidas certas".



Esta quarta-feira, soube-se, também, que o teste ao plantel do Olympiacos deu negativo para o coronavírus. A equipa de Pedro Martins estava retida no centro de treinos desde o positivo de Marinakis.

Coronavírus em Portugal





Esta quarta-feira, subiu para 59 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 471 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Há ainda 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.