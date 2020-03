O fisioterapeuta português do Ludogorets que ficou em quarentena depois do jogo com o Inter

Marco Alves é fisioterapeuta do Ludogorets e esteve presente no primeiro jogo à porta fechada no futebol europeu devido ao coronavírus. O português, de 44 anos, está há cinco temporadas no clube da Bulgária, que disputou a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, no terreno do Inter de Milão, a 27 de fevereiro.

Em entrevista a Bola Branca, o português recorda que a decisão de se realizar o jogo sem adeptos nas bancadas foi tomada pela UEFA muito próximo da data da partida e alterou de forma substancial a deslocação do Ludogorets.

"Mudou-nos as rotinas todas. Já no avião para Milão foram dadas indicações que tínhamos de seguir. Tivemos de usar máscara, gel desinfetante, não podíamos sair do hotel nem receber visitas. O hotel tinha tudo preparado com vias de acesso só para um andar. Mesmo o jogo foi diferente, sem público, foi quase um jogo-treino", começa por recordar.

O governo da Bulgária assegurou a deslocação de um epidemiologista, depois do contato de Marco Alves e do departamento médico do clube junto do governo.

"Não sabíamos bem como atuar, porque foi decidido em cima da hora. Eu e o doutor fizemos telefonemas aqui na Bulgária e para a UEFA para saber as medidas que tínhamos de tomar. Foi tudo em cima. Foi connosco um epidemiologista que nos acompanhou e ajudou com tudo. Esteve sempre connosco, desde a saída até à chegada", explica.

Jogar num palco da dimensão do Estádio Giuseppe Meazza é cenário pouco habitual para o Ludogorets, que tinha conseguido ultrapassar um grupo com Ferencváros, CSKA de Moscovo e Espanhol. Na primeira mão da eliminatória, o campeão búlgaro perdeu, por 2-0, em casa. Em Milão, a partida terminou com um 2-1, a favor da equipa de Antonio Conte.

"Três dias antes havia 60 mil bilhetes vendidos. Os jogadores motivam-se com o ambiente e ficaram menos motivados. Fomos jogar com o Inter, mas não havia público. A sensação não foi a mesma", diz.