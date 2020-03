"Nos campeonatos onde ainda se joga, a medida seguinte será parar"

Nuno Campos, treinador adjunto de Paulo Fonseca, na Roma, confirma que o clube não vai realizar a partida da Liga Europa em Espanha, como medida de contenção do novo coronavírus. "Íamos viajar para Espanha e o governo espanhol não permitiu a aterragem. Como tal, não vai haver jogo na Liga Europa amanhã [quinta-feira]".

Em entrevista a Bola Branca, o técnico português lembra que "há uma série de medidas restritivas que o governo italiano tomou: não podemos viajar de carro para outras cidades, não podemos viajar dentro da nossa cidade sem um motivo válido e forte, não podemos viajar de avião para outras cidades, nem mesmo para Portugal. Neste momento, tenta-se controlar ao máximo a circulação de pessoas, de forma a que se contenha o vírus. Em Roma, quanto a supermercados, ainda não há falta de alimentos, mas há fila para entrar nos supermercados, com restrição à entrada de dez pessoas de cada vez".



Pára tudo

Em Itália, o desporto está completamente parado. Na opinião de Nuno Campos, o mesmo vai acontecer noutros países e nas competições da UEFA.

"Até dia 3 de abril, o campeonato está completamente parado. Quanto à Liga Europa, penso que, nos próximos dias, haverá decisões. Nós não jogamos, o Getafe ia jogar ao Inter e também ficou sem viajar, a Juventus está para jogar, a Atalanta jogou ontem, há jogos que se realizam, há jogos que não se realizam. As competições, quer da UEFA, quer internas, estão restritas. Os outros campeonatos da Europa estão a jogar à porta fechada e a medida seguinte será parar, porque acredito que não haja possibilidades de continuar as competições. Ninguém sabe muito bem como vai terminar cada um dos casos, as competições vão a meio e as pessoas responsáveis terão de tomar medidas e decisões a cada momento", considera o adjunto de Paulo Fonseca.



Nuno Campos está em Roma, que não é dos locais mais problemáticos de Itália, mas o treinador não esconde a preocupação dos familiares e amigos.



"Os nossos familiares estão um pouco preocupados, naturalmente. Nós, que estamos em Roma, não sentimos drasticamente o surto a acontecer. Penso que, no norte do país, as coisas estão mais avançadas, mas nós estamos circunscritos a Roma. Não temos sentido pânico, mas a cidade está muito mais vazia e não há praticamente trânsito. Uma das medidas restritivas que o governo decretou foi para que os restaurantes fechassem às seis da tarde, mas esses também estão praticamente vazios. Para já, circunscrevemo-nos à rotina casa-trabalho e estamos mais ou menos seguros", adiantou.

A UEFA adiou dois jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa: Sevilha-Roma e Inter de Milão-Getafe, enquanto, ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde declarava o novo coronavírus, como pandemia.



O Sevilha-Roma e Inter de Milão-Getafe, estavam marcados para esta quinta-feira. As restrições impostas pelas autoridades espanholas nas viagens entre Espanha e Itália, obrigaram a UEFA a adiar os dois jogos, sem data definida.