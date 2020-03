Jogador do Hannover testa positivo para o coronavírus

O Hannover 96 anunciou, esta quarta-feira, que o seu jogador Timo Hubers testou positivo para o coronavírus.

Em comunicado, o clube alemão, que milita na segunda divisão, explicou que o central, de 23 anos, que não mostrava sintomas, contraiu a doença num evento em Hildesheim, sua cidade natal, no sábado à noite. Desde que descobriu que uma pessoa que tinha estado com ele acusara positivo, Hubers tem estado em quarentena doméstica.

O Hannover garante que Hubers não teve contacto com os seus companheiros, no entanto, o plantel, equipa técnica e "staff" foram submetidos a testes, cujos resultados ainda não são conhecidos.

A Alemanha é um dos países do mundo mais afetados pelo surto do novo coronavírus, com 1.622 casos confirmados. A taxa de mortalidade tem sido comparativamente baixa: três vítimas mortais registadas.

Coronavírus em Portugal





Esta quarta-feira, subiu para 59 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 471 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Há ainda 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.