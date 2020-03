Getafe recusa jogar em Milão mesmo que custe adeus à Liga Europa

Veja mais:

O Getafe não vai viajar para Milão, para disputar com o Inter a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, mesmo que isso signifique o adeus à competição, garantiu, esta terça-feira, o presidente do clube espanhol, em que milita o internacional português Vitorino Antunes.

Em entrevista ao programa "El Transistor", da rádio "Onda Cero", Ángel Torres sublinhou que jogar à porta fechada - a medida encontrada pela UEFA para evitar os perigos do surto do novo coronavírus - não basta.

"Pedimos à UEFA que seja procurada uma alternativa a jogar em Milão. Não queremos meter-nos no foco do coronavírus, não temos necessidade. Pedimos ajuda também à Federação, para que exija a suspensão [do jogo]. Se tivermos de perder a eliminatória, perdemos. Não vou ser eu a assumir qualquer tipo de risco. Temos grande ambição, mas se tiver de ser assim, será", declarou o presidente "azulón".

Entretanto, as associações de futebolistas de Espanha (AFE) e Itália (AIC) emitiram um comunicado conjunto em que pedem que os restantes três jogos (o Valência 3-4 Atalanta já se disputou esta terça-feira) das competições europeias entre equipas de ambos os países (Inter de Milão-Getafe e Sevilha-Roma, da Liga Europa, e Barcelona-Nápoles, da Liga dos Campeões, que se realizarão à porta fechada) sejam adiados.

Itália é o segundo país mais afetado do mundo pelo Covid-19, com 10.149 casos confirmados, dos quais resultaram 631 mortes. Só a China, país de origem do surto, supera esses números. Em Espanha, já foram infetadas 1.695 pessoas pelo novo coronavírus, sendo que morreram 36.

O desporto interno italiano está parado até ao dia 3 de abril, por ordem do Governo do país. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, também ordenou a interrupção da Serie A por tempo indeterminado.

Coronavírus em Portugal





Esta terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.