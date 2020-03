Espanha suspende todo o futebol exceto I e II Ligas

Veja mais:

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comunicou, esta quarta-feira, a suspensão temporária de todos os jogos de futebol e futsal masculino e feminino não profissionais durante 14 dias, devido ao surto do novo coronavírus.

Só as I e II Ligas continuarão a realizar-se, mas mesmo essas estão sob risco de suspensão. De acordo com o jornal "Marca", a RFEF, a Liga espanhola e a Associação de Futebolistas Espanhóis vão reunir-se de urgência, esta quarta-feira, para discutir a possível suspensão do primeiro escalão do futebol espanhol, que nas próximas duas jornadas terá todos os jogos à porta fechada.

De acordo com a rádio "Cadena Ser", a RFEF pediu a paragem de todo o futebol em Espanha, incluindo as I e II Ligas.

Espanha é o segundo país mais afetado da Europa e o quinto do mundo pela Covid-19, com registo de 2.124 casos de contágio e 49 mortes.

Coronavírus em Portugal





Esta quarta-feira, subiu para 59 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 471 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Há ainda 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.