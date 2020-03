Argentina suspende todas as atividades desportivas em março

Veja mais:

O Governo argentino decretou, esta quarta-feira, a suspensão, durante o mês de março, de todas as atividades desportivas no país, devido ao surto pandémico do novo coronavírus.

Em comunicado, o Ministério dos Desportos e Turismo sustentou a decisão a decisão nas recomendações dos organismos internacionais e nas medidas preventivas recomendadas pelas várias autoridades argentinas.

Este anúncio surge depois de o presidente da Argentina, Alberto Fernández, ter estabelecido uma quarentena obrigatória de 14 dias para quem aterre naquele país vindo de países de alto risco de contágio. Quem não o fizer "estará a incorrer num delito".

A Argentina regista 19 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Uma pessoa morreu.

Coronavírus em Portugal

Esta quarta-feira, subiu para 59 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 471 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Há ainda 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.