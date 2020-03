A crise da imigração, de novo

A falta de uma resposta coletiva e decente da UE à crise imigratória de 2015 nunca foi ultrapassada. Ela manifesta-se, agora, na trágica situação dos refugiados, que a Turquia empurrou para a fronteira com a Grécia. Entretanto, vários Estados membros, como a Hungria, recusam receber um único refugiado.

Mais de vinte mil migrantes terão morrido afogados no Mediterrâneo desde 2014. Muitos dos que escaparam com vida vegetam hoje em campos ditos de acolhimento, mas onde a sobrelotação e a escassez de apoios tornam infernal essa vida. Os países mais atingidos pela chegada de refugiados, como a Grécia e a Itália, poucas ajudas receberam dos seus parceiros na UE.

A desumanidade voltou em força com a decisão de Erdogan de empurrar milhares de refugiados para a fronteira com a Grécia. O presidente turco enganou esses desgraçados, que depararam com a fronteira grega fechada com arame farpado e com numerosos polícias de choque, soldados, veículos militares, helicópteros, gás lacrimogéneo, etc. Os poucos refugiados que conseguiram passar foram escorraçados por populares gregos à pedrada.

A Grécia suspendeu o direito de asilo, algo contrário ao direito internacional e ao próprio direito europeu. A Comissão Europeia prometeu à Grécia 350 milhões de euros imediatos de ajuda de emergência e reforçar a Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. A Comissão não criticou a Grécia. Quanto a acolher noutros Estados membros alguns imigrantes vindos da Turquia, nada.

Com uma exceção: cinco países – Alemanha, França, Luxemburgo, Finlândia e Portugal (felizmente!) – tomaram a iniciativa de aceitarem receber crianças que se encontram nos campos de refugiados isoladas, desacompanhadas de familiares.

O problema com Erdogan é mais complexo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou “inadmissível” a ação do governo turco, ao encorajar o movimento de milhares de migrantes para a fronteira com a Grécia, com falsas promessas de acesso ao território europeu. Mas nada ficou decidido quanto à continuação, ou não, do acordo de 2016 entre a UE e a Turquia, segundo o qual este país reteria no seu território os migrantes, que assim não iriam para a UE, recebendo por isso os turcos seis milhões de euros. As negociações irão continuar.

Em Bruxelas o presidente da Turquia encontrou-se com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, aliança de que o seu país faz parte. Erdogan apelou à solidariedade e ao “apoio concreto” dos aliados na sua guerra contra o ditador sírio, Hafez al Assad, apoiado pela Rússia de Putin.

É difícil simpatizar com um apoio da NATO a Erdogan, que se tem notabilizado a exterminar curdos e tem evoluído cada vez mais para a ditadura e o afastamento do Ocidente. E Erdogan tem contribuído para o desastre humanitário em torno de Idlib, na Síria. O semanário liberal “The Economist” reconhece que o personagem não é atrativo, mas defende que a Turquia é demasiado importante para que a NATO a abandone.

Manter a Turquia na NATO iria contrariar a divisão que Putin tenta promover na aliança atlântica, que ele quer enfraquecer. Apoiar a Turquia talvez seja um mal menor. E, segundo o “Economist”, poderia minorar o sofrimento dos milhões de civis que enfrentam a morte em Idlib.