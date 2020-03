Em tempo de coronavírus, pague com cartão e evite ir ao banco

Os bancos aconselham os clientes a evitar a deslocação às agências e a optar pelos pagamentos sem recurso a dinheiro físico.

Em comunicado enviado à Renascença, a Associação Portuguesa de Bancos recorda que as “operações do dia-a-dia, como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis, podem ser executadas de forma segura e cómoda, através do homebanking ou da aplicação do banco”.

Pode ainda ser utilizadas para o mesmo efeito as “máquinas de self-service instaladas nas agências ou da rede de ATMs”.