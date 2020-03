Coronavírus. Vendas nos serviços e comércio podem cair para metade

As vendas nos serviços e comércio podem cair para metade em Portugal.

O cenário é avançado pela “Fixando”, a maior plataforma no país para serviços locais, com 20 mil profissionais, num inquérito sobre o impacto do Covid-19, o turismo e os eventos são os que registam as maiores perdas.

No turismo, os profissionais apontam para uma quebra drástica no negócio, até 80%. Na área dos eventos, a estimativa de quebra, face ao ano passado, chega aos 70%.

Estes são os sectores onde o coronavírus está a ter mais impacto, segundo o inquérito realizado na última semana.

Quase 15% diz que o negócio está a ser afetado, perto de 8% já tem serviços cancelados e mais de um quarto acredita que irão registar cancelamentos.

Com o abrandamento do turismo, há negócios que já sentem os efeitos colaterais, como os hotéis para animais de estimação, onde há cancelamentos diários.

Na área do desporto, a maior preocupação é o encerramento dos ginásios, enquanto as empresas de obras e reparações temem a rutura de stocks e a quebra de mão de obra.

No extremo oposto, sem receio de impactos, estão aqueles que trabalham à distância, como os tradutores, contabilistas e revisores de texto.

Portugal tem registado um aumento de casos de coronavírus, com mais de 40 casos confirmados de infeção.