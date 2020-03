A seleção nacional de futebol cancelou a participação no Torneio Internacional do Catar, que estava marcado para o final do mês.

A confirmação surgiu, esta quarta-feira, no site oficial da FPF.

A decisão surge como reflexo do agravamento da situação do novo coronavírus. A OMS declarou o Covid-19 como pandemia.

A equipa das quinas tinha jogos marcados com a Bélgica, a 27 de março, e com a Croácia, no dia 30.